Parteitag in Homburg Dillschneider und Morbe neue Doppelspitze der Grünen im Saarland

Die Grünen im Saarland ziehen mit einer neuen verjüngten Parteispitze in die 2024 kommenden Kommunal- und Europawahlen. Die Delegierten des Landesparteitags in Homburg wählten am Sonntag die bisherige Sprecherin der Grünen Jugend Saar, Jeanne Dillschneider, und den bisherigen Vize und bildungspolitischen Sprecher Volker Morbe als neue gleichberechtigte Vorsitzende.