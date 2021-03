Dokumentation von Corona-Schnelltests : Dieses Papier soll ab Dienstag im Saarland vieles möglich machen

Foto: Gesundheitsministerium

Das Saarland will am Dienstag vieles öffnen – bei negativem Corona-Test. Ob das so kommt, ist wohl nicht ganz sicher. Eine Voraussetzung ist aber erfüllt.

Das Saarland plant ab kommenden Dienstag mehr Freiheiten für seine Bürger – bei tagesaktuellem Test. Zwar hat Ministerpräsident Tobias Hans in einem Tweet am Montagabend noch mal Zweifel geweckt, ob es dazu kommt, weil er eine Verschiebung des Plans bei schnell wachsenden Fallzahlen im Saarland andeutete. Eine Vorarbeit für den Dienstag wurde aber gemacht.

Die Menschen wollen Perspektive; sind bereit,dafür was zu tun und weiter zurückhaltend zu sein.

Selbst wenn wir wegen exponentiellem Wachstum einer 3. Welle nicht zum 6.4. starten könnten-das #SaarlandModell wird kommen.Mehr Tests,mehr Impfen,mehr App,mehr Freiheit,mehr Umsicht. — Tobias Hans (@tobiashans) March 29, 2021

Wie das Sozialministerium auf Anfrage mitteilte, ist online bereits ein Formular abrufbar, mit dem Schnelltests so dokumentiert werden können, dass negative Ergebnisse im Laufe des Tages auch an anderer Stelle nachgewiesen werden können. Wer sich also für ein Fußball-Training freitestet, kann später auch noch ins Freiluftlokal. Ministerpräsident Tobias Hans hatte diese Dokument-Lösung bei der Vorstellung des Saarland-Modells als ersten Schritt angekündigt, es werde aber auch über eine elektronische Lösung nachgedacht.

Das Formular ist unter www.saarland.de/testnachweis bereits downlowdbar. Gültig, das versteht sich von selbst, ist es natürlich nur ausgefüllt und mit Stempel einer Teststelle.