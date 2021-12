Aktuelle Maßnahmen in der Übersicht : Diese Corona-Regeln gelten schon im Saarland – und über diese wird noch diskutiert

Service Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat angesichts steigender Corona-Zahlen die Regeln verschärft. Was aktuell für die Saarländerinnen und Saarländer gilt und was noch auf sie zukommen könnte. Ein Überblick.

Bund und Länder haben am vergangenen Donnerstag neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen, die deutschlandweit gelten. Dazu gehören Kontaktbeschränkungen und Zutrittsverbote für Ungeimpfte, 2G-Regel im Einzelhandel, 2G-Plus-Regel für Veranstaltungen und Dienstleistungen im Innenbereich und eine erweiterte Maskenpflicht. All diese Maßnahmen gelten bereits im Saarland. Der Ministerrat hatte die Regeln schon am vergangenen Dienstag beschlossen und die Rechtsverordnung angepasst.

Was jetzt bereits im Saarland gilt:

Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Das Saarland verhängt eine Maskenpflicht. Sie gilt auch im Freien, und zwar dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht entfällt für Kunden, Besucher oder Teilnehmer von Veranstaltungen nur in Einzelfällen, wenn jemand Speisen oder Getränke zu sich nimmt, während des Sports, beim Schwimmen oder in der Sauna. Für Personal soll es keine Ausnahmen mehr geben.

Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte

Clubs und Diskos müssen schließen

Erweiterte Testpflicht an Schulen

Wo gelten 3G, 2G oder 2G-Plus?

3G (Geimpft, genesen, getestet):

2G (Geimpft oder genesen):

2G-Plus (Geimpft oder genesen, plus aktueller Test):

Ausnahmen von den G-Regeln

Ausnahmen bestehen für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen können, außerdem für Kinder unter sechs Jahre sowie minderjährige Schüler, die regelmäßig an den Testungen in ihrer Schule teilnehmen.

Selbsttests unter Aufsicht akzeptiert

Diese Regeln sollen noch kommen:

Begrenzung von überregionalen Großveranstaltungen

Die Begrenzung von überregionalen Großveranstaltungen sei ein „wichtiges Signal“, sagte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kürzlich nach der Bund-Länder-Schalte. Es gibt Obergrenzen, was die Teilnehmerzahl betrifft: In geschlossenen Räumen dürfen laut Hans maximal 30 bis 50 Prozent der Auslastung genutzt werden, maximal aber 5000 Personen. Im Freien „gilt ebenfalls die 30- bis 50-Prozent-Regel“, maximal aber 15 000 Personen. Das betrifft auch die Fußballstadien wie den Saarbrücker Ludwigspark. Bei allen Veranstaltungen innen wie außen gelten eine Maskenpflicht und die 2G-Regel.

Einschränkungen bei privaten Feiern

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 350 in einem Landkreis gibt es künftig Einschränkungen bei privaten Feiern: maximal 50 Personen im Innenbereich, 200 im Außenbereich. Auch das gibt es so im Saarland bisher nicht.

Feuerwerk an Silvester ist verboten

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten, in ganz Deutschland und damit auch im Saarland.

Weitere Ausnahme von 2G-Plus-Regel

Bereits am vergangenen Freitag hatte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Lockerungen für Menschen, die bereits eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben, in Aussicht gestellt. „Es ist auch der richtige Weg, dass Menschen mit Auffrischungs-Impfungen künftig bei 2G Plus von der Testpflicht ausgenommen werden“, sagte Hans im Gespräch mit der SZ. Der Ministerrat wird sich hierzu ebenfalls am Dienstag mit Experten austauschen und gegebenenfalls die Rechtsverordnung anpassen.