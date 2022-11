Haushaltsklausur : Kommunen, Polizei, Sport, Feuerwehr: Diese Änderungen plant die SPD am Saar-Haushalt 2023

Kommunen, Polizei, Sport, Feuerwehr: Diese Änderungen plant die SPD am Saar-Haushalt 2023

In einer Klausur hat die SPD-Fraktion Änderungen am Saar-Haushalt für 2023 vereinbart. Ein Überblick.

Die SPD-Landtagsfraktion hat bei einer Klausur dem Haushaltsentwurf für 2023 den letzten Schliff gegeben. Außerdem hat sie nach einer Experten-Anhörung im Haushaltsauschuss des Landtags Nachbesserungen am schuldenfinanzierten Transformationsfonds vereinbart.

So soll im Gesetz festgeschrieben werden, dass der Haushaltsausschuss Veränderungen des Wirtschaftsplans ab einer bestimmten Höhe genehmigen muss. Ab welcher Schwelle dies der Fall sein soll, etwa 500.000 Euro oder eine Million, ist noch nicht klar. Fraktionschef Ulrich Commerçon verwies auf Verhandlungen mit der CDU-Opposition mit dem Ziel, diese Frage bis zum Beschluss des Fonds am 7. Dezember gemeinsam zu regeln.

Die von der SPD-Fraktion beschlossenen Veränderungen am Regierungsentwurf haben ein Volumen von 3,6 Millionen Euro – das entspricht weniger als 0,1 Prozent des Gesamt-Etats von 5,5 Milliarden Euro. Hier die wichtigsten Punkte:

SPD-Fraktionschef Ulrich Commercon sagte, die Herausforderungen seien gewaltig. So groß wie derzeit seien die Herausforderungen in der Vergangenheit nie gewesen. „Wir ducken uns davor nicht weg.“ Rehlinger ergänzte, jede Maßnahme in die Veränderung der saarländischen Wirtschaftsstruktur sei ein massiver Beitrag zum Klimaschutz. Die Dekarbonisierung der Stahlindustrie sei eine größte Klimaschutzmaßnahme, die man im Saarland auf den Weg bringen könne.