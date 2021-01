Zahl der Sterbefälle gestiegen : In Corona-Wochen viel mehr Tote im Saarland

Saarbrücken Im April, November und Dezember 2020 starben überdurchschnittlich viele Menschen. Insgesamt gab es im Grippejahr 2018 aber mehr Tote als 2020.

Wegen der Corona-Pandemie sind im Saarland 2020 mehr Menschen gestorben als im Vorjahr. Nach den am Freitag veröffentlichten, vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes starben in den letzten zwölf Monaten 13 739 Saarländer, 184 mehr als 2019.

Besonders stark stieg die Kurve der Todesfälle demnach im April und in den Monaten November und Dezember an – und verläuft damit nahezu parallel zur Entwicklung der Corona-Fälle im Saarland, wie Dr. Jürgen Rissland, Virologe an der Homburger Uniklinik, sagte. Lagen die Sterbefallzahlen von Januar bis März aufgrund der milden Grippesaison noch unter dem Durchschnitt der Vorjahre, gab es im April – mitten in der ersten Corona-Welle – einen merklichen Zuwachs von 1134 auf 1196 Todesfälle.