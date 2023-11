Wirbel um abgesagte Ausstellung Synagogengemeinde reagiert auf Breitz-Debatte: Deshalb ist die Künstlerin „untragbar“

Die Debatte um die Künstlerin Candice Breitz nimmt im Saarland Fahrt auf. Andrea Jahn, Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK), die zunächst keine Interviews oder weitere Erklärungen zur Absage der Ausstellung „TLDR“ der Israel-kritischen jüdischen Künstlerin gab, hat am Abend des 28. November über ihre Pressestelle nun doch eine „Erläuterung“ mit „weiteren Informationen“ versandt. Doch die erwarteten persönlichen Worte oder eine weitergehende Aufklärung sind in der Verlautbarung nicht zu finden. Jahn macht unter anderem keinerlei Angaben zu einem Telefonat mit Breitz, das sie am 25. November führte, nachdem ihre Absage medial bekannt geworden war. Breitz schilderte gegenüber der SZ ihren Eindruck, dass Jahn die eigene Entscheidung durchaus kritisch sah: Jahn habe ihr Bedauern ausgedrückt, dass sie die Ausstellung abgesagt habe. Die Stiftungs-Vorständin ihrerseits hebt in ihrer Pressemitteilung hervor: „Dr. Andrea Jahn möchte klar zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht um eine Kritik am Werk und der künstlerischen Position von Candice Breitz geht.“