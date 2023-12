Schulische Stiefkinder Rückkehr zu G9 schwächt Musik und Kunst

Musik kommt – an Schulen und in der Gesellschaft – vor Kunst. So ist das schon immer. Die Probe aufs Exempel: Im Saarland gibt es zwei Gymnasien mit einem Musikzweig: in Saarlouis (Robert-Schuman-Gymnasium) und in Saarbrücken (Gymnasium am Schloss). Musikzweig heißt: Alle Schüler erhalten von Klassenstufe 5 bis 10 je sechs Stunden Musikunterricht (vier regulär plus zwei verpflichtende AG-Stunden nachmittags). Spätestens ab Klasse 6 müssen alle außerdem ein Instrument lernen und in einem der Schul-Ensembles musizieren. Darüber hinaus wird Musik ab Klasse 8 als Hauptfach angeboten.