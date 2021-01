Ab Montag gelten neue Regeln : Was die Corona-Verordnung den Saarländern vorschreibt

Saarbrücken „Man bleibt am besten für sich“, hatte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Saarländern am Dienstag nach der Videokonferenz ans Herz gelegt, bei der sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des Lockdowns und noch striktere Corona-Regeln verständigten.

Die Empfehlung des Ministerpräsidenten, auf Kontakte weitgehend zu verzichten, wird ab Montag nun Pflicht. Dann tritt die am Donnerstag vom Ministerrat beschlossene neue Corona-Verordnung in Kraft. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wenn die Betreuung Minderjähriger oder Pflegebedürftiger nicht anders sichergestellt werden kann, dürfen sich auch mehrere Personen in einem anderen Haushalt aufhalten. Außerdem dürfen sich laut Ministerpräsident Hans zwei Familien bei der Betreuung von unter 14-jährigen Kindern abwechseln – aber: „Der Kreis der Betreuenden und der Kinder muss durchgehend gleich sein“, betonte Hans am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag.

Wenn in einem Landkreis oder dem Regionalverband Saarbrücken die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt und das für mehr als drei Tage, dürfen die Bewohner nur noch im Umkreis von 15 Kilometern, gemessen ab der Kreisgrenze, Ausflüge machen. Am Freitag lag der Inzidenzwert im Landkreis Saarlouis laut Gesundheitsministerium mit 198,6 nur noch knapp unter der kritischen Marke von 200. Die 15-Kilometer-Regel soll laut Hans nicht gelten, wenn ein Landkreis den Inzidenzwert von 200 nur deshalb überschreitet, weil es etwa in einer geschlossenen Einrichtung wie in einem Pflegeheim einen Corona-Ausbruch gab.