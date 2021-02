Die Probleme von arm- und beinamputierten Menschen in Corona : Ständiger Kampf gegen die Vereinsamung in der Corona-Krise

Ständiger Kampf gegen die Vereinsamung in der Corona-Krise

Die Probleme von arm- und beinamputierten Menschen in Corona

Saarbrücken Der Corona geschuldete Lockdown zwingt vielerorts alles zum Stillstand. „Aber nicht bei mir“, korrigiert Ilona-Maria Kerber, die sich – selber beinamputiert – von ihrem Zuhause in Saarbrücken aus um die körperbehinderten Mitglieder der ampuLAG-Saar kümmert.

Und in der Tat: Während des SZ-Interviews muss sie immer wieder besorgte Anrufer der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Arm- oder Beinamputation auf später vertrösten. „Gerade jetzt in der Corona-Zeit musste ich meine Wohnung zwangsläufig immer mehr in die Geschäftsstelle unseres Landesverbandes umfunktionieren“, versichert die Vorsitzende.