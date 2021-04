Online die Geburt planen : Kreißsaal-Navi lotst Eltern im Saarland zur optimalen Geburtsklinik

Saarbrücken Gut 8000 Kinder werden jedes Jahr im Saarland geboren. Wie finden werdende Elter die für sie optimale Geburtsklinik? Diese Frage ist in Corona-Zeiten nicht einfach zu beantworten., denn Kreißsaalführungen als Präsenzveranstaltung fallen weg.

In normalen Zeiten haben die werdenden Mütter in der Regel eine klare Vorstellung, wo sie entbinden möchten, in der Pandemie seien viele Frauen verunsichert, sagt Bianca Derbolowsky, Vize-Vorsitzende des saarländischen Hebammenverbandes.

Bei der Suche nach der richtigen Geburtsklinik soll nun ein neuer Internet-Ratgeber saarländischen Eltern helfen. Der Kreißsaal-Navigatorist in dieser Woche online gegangen. Das Kreißsaal-Navi wird vom Kölner Science Media Center (SMC) mit Daten bestückt. Das SMC ist eine von der Klaus-Tschirra-Stiftung und der Wissenschaftspressekonferenz getragenen gemeinnützige Recherche-Redaktion. In den Daten des Kreißsaal-Navi sind Informationen einer Umfrage unter sämtlichen Geburtskliniken Deutschlands eingegangen. Bundesweit nahmen mehr als die Hälft der Kliniken an der Umfrage teil, im Saarland war die Quote mit fast 90 Prozent - das Klinikum Merzig war bei der Umfrage nicht dabei – gemeinsam mit Bremen und Brandenburg am höchsten. Das Kreißsaaal-Navi soll werdenden Eltern die Möglichkeit geben, sich unter anderem über die Zahl der Geburten und Geburtsverfahren der Kliniken, die Präsenz von Fachärzten und Hebammen in den Häusern und die sogenannte Laktationsberatung.