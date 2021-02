Forderungskatalog der Landtagsfraktion : CDU will im Land mehr „Stadtpolizisten“

CDU will im Land mehr „Stadtpolizisten“

In Saarlouis gibt es eine „Stadtpolizei“, deren Mitarbeiter ähnliche Uniformen wie die Landespolizei (nur die Mütze fehlt). Hier kontrollierten Stadtpolizisten mit einem Polizeivollzugsbeamten des Landes (2. von links) im November in der Saarlouiser Innenstadt die Einhaltung der Corona-Regeln. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Die Kommunalen Ordnungsdienste sollen zum Eigenschutz auch Schlagstöcke und Körperkameras nutzen dürfen.

Die sechs Angehörigen der Saarlouiser „Stadtpolizei“ tragen ähnliche Uniformen wie die Polizeibeamten des Landes. Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes kontrollieren zum Beispiel die Einhaltung der Corona-Regeln oder werden bei Lärm- und Ruhestörungen aktiv. Sie dürfen die Identität von Personen feststellen, Personen durchsuchen oder einen Platzverweis aussprechen, aber niemanden in Gewahrsam nehmen. Sie sind auch nicht bewaffnet und verdienen weniger als die Landespolizisten. Neben Saarlouis lassen auch andere Städte uniformierte Angehörige ihrer Ortspolizeibehörde Streife laufen.

Die CDU-Landtagsfraktion will sich für eine Stärkung der Kommunalen Ordnungsdienste einsetzen, die je nach Stadt auch als „Stadtpolizei“ oder „Ortspolizei“ firmieren. Konflikte in der großen Koalition scheinen da programmiert: Schon als 2017 der damalige Neunkircher Oberbürgermeister Jürgen Fried (SPD) forderte, die Kommunalen Ordnungsdienste zur Eigensicherung mit Pfefferspray auszustatten, waren die Sozialdemokraten nicht gerade begeistert. Die Ordnungsämter einiger Städte behelfen sich für Notwehr-Fälle mit Tier-Abwehrspray, das nicht als Waffe gilt.

Ausstattung: Die Mitarbeiter sind je nach Stadt mit Stichschutzwesten, Schnittschutzhandschuhen, Diensthandys und Taschenlampen ausgestattet. In einigen Städte verfügen die Mitarbeiter für Notwehr-Fälle auch über Pfefferspray, das nicht als Waffe eingestuft ist.

In einem Positionspapier der CDU-Innenpolitiker heißt es, der Gesetzgeber weise die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, gleichermaßen der Vollzugspolizei und den Orts-/Kreispolizeibehörden zu. Allerdings sind die Kommunen seit Jahren zum Sparen gezwungen, was sich auch beim Thema Sicherheit bemerkbar macht.

Raphael Schäfer führt nun an, dass sich die Gefahren- und Sicherheitslage zwischenzeitlich verändert habe. Das Sicherheitsgefühl der Bürger werde durch teils zunehmende Gewaltkriminalität, eine gewachsene Sensibilität gegenüber Ruhestörungen, Graffiti, Vandalismus oder Sachbeschädigung stark beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund sei „eine neue personelle Schwerpunktsetzung im Bereich der kommunalen Ordnungsdienste“ notwendig. Schäfer selbst hatte als CDU-Fraktionschef im Saarlouiser Stadtrat die Einführung der Stadtpolizei vorangetrieben.

Konkret schlagen die CDU-Innenpolitiker landesweit einheitliche Standards für Bekleidung und Ausrüstung vor. Die Mitarbeiter sollen in Lehrgängen umfassender ausgebildet werden. Nach Schäfers Ansicht sollen die Mitarbeiter zum Eigenschutz auch Schlagstöcke oder Bodycams tragen dürfen. Zudem regt die CDU-Fraktion an, dass das Land sich an den Ausbildungskosten beteiligt.