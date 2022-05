Tiere, Umwelt, Verkehr : Nabu warnt – das sind die größten Fehler in der Umweltpolitik im Saarland

Naturschutzgebiet Nackberg in Merzig. Foto: Rainer Prüm

Meinung Beckingen Karl Rudi Reiter ist zweiter Vorsitzender des Naturschutzbundes Nabu im Saarland. In seinem Gastbeitrag kritisiert er große Straßenbau-Projekte und plädiert für mehr Biolandwirtschaft.

Als letzte Woche am Gipfelkreuz auf dem Nackberg bei Hilbringen, dem ältesten Naturschutzgebiet des Saarlandes, eine Gedenktafel für den Botaniker und Lehrer Paul Haffner aus Merzig aufgestellt wurde, kamen in Anbetracht der vielen Lobesreden Gedanken über 80 Jahre gelungenen oder gescheiterten Naturschutz in Deutschland auf. Seit zwei Jahren werden besonders verdiente Naturschützer im Saarland mit der Paul-Haffner-Naturschutzmedaille ausgezeichnet, die am 12. Oktober, dem Todestag von Paul Haffner, verliehen wird und von dem damaligen Umweltminister Reinhold Jost (SPD) ausgegeben wurde.

Das Naturschutzgebiet Nackberg wurde noch vor dem Zweiten Weltkrieg auf Initiative von Haffner Naturschutzgebiet. Nach nun mehr als 80 Jahren Naturschutz muss zwingend über eine Bilanz der Naturentwicklung nachgedacht werden. 1963 erschien von Rachel Carson der legendäre Öko-Klassiker „Der stumme Frühling“. Angesichts der damals schon dramatischen weltweiten Naturzerstörung und Vergiftung prognostizierte Rachel Carson, dass schon bald keine Vögel mehr im Frühling singen! Dieses Buch ist in der Gegenwart genau so aktuell wie im Erscheinungsjahr. In den Agrarwüsten singen viele Vogelarten nicht mehr.

Einst häufige Arten auf Wiesen und Äckern wie Kiebitz, Braunkehlchen, Wiesenpieper oder Rebhuhn, um einige Arten zu nennen, sind ausgestorben oder sehr selten geworden. Selbst die Feldlerchen sind im Abwärtstrend auf der Roten Liste. Die Krefelder Insektenstudie zeigte aktuell, dass die Biomasse der Insekten selbst in Naturschutzgebieten um bis zu 80 Prozent gesunken ist.

Das bedeutet, dass außerhalb der Naturschutzgebiete die Lage noch viel dramatischer ist. Somit ist eine wichtige Nahrungskette in den Ökosystemen folgenschwer reduziert. Nach neuesten Erkenntnissen werden die viel zu kleinen Naturschutzgebiete von der intensiv genutzten Kulturlandschaft im Umfeld erheblich beeinträchtigt. Pestizide aus den letzten Jahrzehnten wurden in allen Schutzgebieten nachgewiesen. Es gibt viele Anstrengungen, um den Negativtrend zu stoppen – aber reicht das alles aus oder ist die Strategie falsch? Erfolge gibt es bei einigen Arten wie zum Beispiel beim Weißstorch, Graureiher oder Uhu, was verdeutlicht, dass mit der richtigen Strategie auch Erfolge erzielt werden können.

Hinzu kommen die schlechten Prognosen zur Auswirkung des Klimawandels auf die Biodiversität, die ganz neue Konzepte im urbanen und ländlichem Raum erfordern. Der noch ständig zunehmende Flächenfraß für Siedlung, Gewerbe, Industrie und Verkehr muss endlich gestoppt und auf null zurückgeführt werden, aktuell die größte Herausforderung neben dem Klimawandel für die Politik und Verwaltung. Die aktuelle Forderung des Regionalverbands Saarbrücken zur Abschaffung des Waldgesetzes, um mehr Windräder im Wald zu bauen, ist eine dreiste Entgleisung. Freizeit und Erholung beanspruchen immer mehr natürliche Freiräume, jüngstes Beispiel ist die Legalisierung zahlreicher illegaler Mountainbike-Strecken in Wäldern. Die unter dem Begriff Brownfield-Reaktivierung bekannte Industriebrachennutzung muss konsequent umgesetzt werden, sowie verkehrsreduzierende Mobilitätskonzepte bei vollständigem Stopp des Straßenneubaus und naturverträgliche Maßnahmen gegen den Klimawandel bedürfen mutiger politischer Entscheidungen.