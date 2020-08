„Juristische Einzelmeinung“ : GdP gibt nicht viel auf Bodycam-Gutachten

Laut eines Gutachtens bedrohen Bodycams in Wohnungen eine garantierte Unverletzlichkeit. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Gewerkschaft schließt sich der CDU-Forderung an und will Gesetz für Nutzung der Kameras auch in Wohnungen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert trotz der in einem aktuellen Gutachten formulierten rechtlichen Bedenken eine Gesetzesänderung, um den Einsatz von Bodycams in Wohnungen möglich zu machen. Das jetzt im Auftrag des Landtags vorgelegte Gutachten des Staatsrechtlers Christian Schäfer, das vor einem Verstoß gegen die grundgesetzlich garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung warnt (wir berichteten), bezeichnete der GdP-Landesvorsitzende David Maaß als „juristische Einzelmeinung, die schnell widerlegbar sein wird“.

Eine herrschende Meinung könne erst durch justizielle Entscheidungen entstehen, die im vorliegenden Fall aber noch nicht existierten.

Er erwarte von den Regierungsfraktionen CDU und SPD, so Maaß, dass sie sich bei dem Gesetzesvorhaben „mit Mut für den Schutz der saarländischen Polizei einsetzen und nicht erst die höchstrichterliche Rechtsprechung in einem anderen Bundesland abwarten“. Dies hatte die SPD-Fraktion mit Blick auf Verfassungsklagen gegen die Bodycam-Regelung in Bayern gefordert. Die CDU-Fraktion will hingegen die Nutzung von Körperkameras in Wohnungen bereits jetzt erlauben, da es keine verfassungsrechtliche Entscheidung gebe, die dagegenspreche.

Innenministerium und CDU stützen sich auf ein Gutachten der Deutschen Hochschule der Polizei, das im Jahr 2019 im Auftrag des Ministeriums zu dem Ergebnis kam, dass keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Maaß sagte, die Bodycam habe erwiesenermaßen eine deeskalierende Wirkung und könne damit Leib und Leben von Polizistinnen und Polizisten schützen – gerade bei Einsätzen im häuslichen Bereich erlebe die Polizei ein hochemotionales Klima.