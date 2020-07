Gesundheitsförderung und Prävention : Neuer Verein will Gesundheit im Saarland fördern

Der neue Verein „PuGiS“ sucht auch die Zusammenarbeit mit Sportvereinen. Kinder einen gesunden Weg ebnen, ist eines der Hauptziele des Vereins. Foto: picture-alliance/ dpa/Hendrik Schmidt

Saarbrücken Ohne erhobenen Zeigefinger will der neue Verein „Prävention und Gesundheit im Saarland“ (PuGiS) Saarländer zu einem gesunden Leben verhelfen. Ein erster großer Schwerpunkt liegt auf Projekten für Kinder.

„Wir wollen ganz sportlich nochmal unseren Verein vorstellen“, meint Michael Keck. Keck vom Verband der Ersatzkassen ist erster Vorsitzender des Vereins Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS). „Unser Ziel ist, saarlandweit gesundheitsfördernde Themen an die Menschen zu bringen“, erklärt Dirk Mathis, Geschäftsführer des Vereins, der vom saarländischen Gesundheitsministerium und den Landesverbänden der saarländischen Krankenkassen finanziell gefördert wird.

Genau jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür, da die Gesundheit in der Corona-Zeit zum Hauptaugenmerk vieler geworden ist. PuGiS möchte eine Arbeit für die Menschen leisten. Ohne erhobenen Zeigefinger soll gesundes Leben im Saarland gefördert statt nur gefordert werden. Auch Prävention gehöre dazu: „Wir möchten die Menschen sensibilisieren jetzt etwas zu tun, um nicht in zehn Jahren krank zu werden“, sagt Jörg Loth, Vorsitzender der Krankenkasse IKK Südwest und Vorstandsmitglied bei PuGiS.

Dirk Mathis, Michael Keck und Jörg Loth (v.l) wollen gesundheitsförderliche Angebote im Saarland etablieren. Pilotprojekte gibt es bereits. Foto: Andreas Schlichter

PuGiS will Gesundheit vernetzt denken, die Arbeit auf kommunaler Ebene und diejenige der Landkreise in einem orchestrierten Landeshandeln bündeln: „Wir wollen das Thema Gesundheit einer Landesstrategie zuführen. Wir als Saarland bekennen uns zu Gesundheit und Prävention, das ist das Ziel“, sagt Loth. Um die Strategie zu verwirklichen und langfristig gesundheitsförderliche Strukturen zu schaffen, gilt es in einem ersten Schritt die Saarländer auf Gesundheitsthemen hinweisen. Gleichzeitig sollen Kommunen und Kreise für die Arbeit gewonnen und schließlich Projekte umgesetzt werden.

Pilotprojekte gibt es bereits. „Doppelstrukturen müssen vermieden werden“, meint Mathis und erklärt: „Wenn also der Nachbarverein etwas macht, muss nicht auch der andere Verein es tun.“ Es gehe um Koordinierung. „Deshalb stehen wir mit den Gemeinden in Kontakt. Stichwort: Den Trainer trainieren. Wenn wir die Verantwortlichen schulen, die Förderarbeit zu erbringen, wird sie künftig vor Ort umgesetzt werden“, ist sich Keck sicher.

Als Dachorganisation koordiniert PuGiS drei Großprojekte. Zum einen das Projekt „das Saarland lebt gesund!“. Dessen Angebote orientieren sich wiederum an drei Lebensphasen, dem gesunden Aufwachsen (frühkindliche Entwicklung einschließlich Besuch einer Schule), dem weiteren gesunden Leben und Arbeiten und schließlich dem gesunden Älterwerden (Lebensqualität und Bedürfnisse älterer Menschen). In der ersten Lebensphase können Kinder etwa mit Ferienprogrammen erreicht werden. „Auch mit Sportvereinen suchen wir die Zusammenarbeit“, sagt Mathis. „Die zweite Lebensphase des gesunden Lebens und Arbeitens ist zuletzt in der Pandemie relevant geworden, nämlich in Sachen Heimarbeit: Wie mit psychischem Stress umgehen, wie Rückenleiden vermeiden? Bei alledem muss Präventionsarbeit geleistet werden“, sagt Mathis. Was die dritte Lebensphase betrifft, hat PuGiS etwa Postkarten in Zusammenarbeit mit den Landkreisen entwickelt, die Senioren beispielsweise Alltagstipps zu guter Ernährung geben.

Zweites Großprojekt von PuGiS ist die „Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit“. Mit ihr soll sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen abgebaut werden.

Das dritte Großprojekt des Vereins bildet die „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung“, eine bundesweite Kooperation der gesetzlichen Krankenkassen, Jobcenter und Arbeitsagenturen. Arbeitslose Menschen sollen mit bedarfsorientierten Angeboten in ihrer Gesundheit unterstützt werden. Zum Beispiel mit Bewegungsübungen zu Hause. „Alltagsnähe kann hier mit Alltagsgegenständen erreicht werden. Weil aber nicht jeder zum Beispiel Stühle im Haushalt hat, haben sich während der Corona-Zeit auch Bewegungsübungen mit Klopapierrollen angeboten“, sagt Mathis, lächelt und ergänzt: „Kurse, die Tipps zur Ernährung für den kleinen Geldbeutel geben, sind ein weiteres Beispiel in diesem Bereich.“