„So kann es nicht weitergehen!“ FDP im Saarland steht vor Wahl im Juni vor „Mammutaufgabe“

Die FDP im Saarland ist Kummer und Leid gewohnt. 2012, 2017 und 2022 verpasste sie den Einzug in den Landtag, die Zahl der Mitglieder sank seit 2009 von 1826 auf aktuell 975. Viele Mitglieder sind so unzufrieden mit der Ampel in Berlin, dass knapp die Hälfte der FDP-Basis lieber gar nicht regieren würde. Dass auch die FDP Saar im Zuge der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel Austritte verzeichnete, bestätigt die Partei.