Bistum Trier steigt aus Kita-Bauträgerschaft aus : Die Chance hinter dem Kita-Rückzug des Bistums

Saarbrücken Wie umgehen mit dem Rückzug des Bistums Trier aus der Bauträgerschaft von Kitas im Saarland. Bildungspolitiker von Land und Kommunen sehen darin auch eine Chance für eine Umgestaltung der Kita-Landschaft im Saarland.

Nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance für die saarländische Kita-Landschaft sehen Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) und auch der Vorsitzende des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald (CDU), im angekündigten Rückzug der Kirche aus der Bauträgerschaft von bisher 100 katholischen Kitas im Bistum Trier. Die Bildungsministerin spricht sich für Kitas aus einer Hand aus und ermutigt die vom Rückzug des Bistums betroffenen Kommunen, nicht nur die Bauträgerschaft, sondern auch die Betriebsträgerschaft zu übernehmen. So lägen alle Entscheidungen über Personal, Konzept und auch Öffnungszeiten in kommunaler Hand. Auch Recktenwald spricht von einer Neuausrichtung im Kitabereich, die ähnlich aussehen dürfte. Gleichzeitig laufen jetzt schon auf kommunaler Ebene im Saarland ergebnisoffen Gespräche, um gerade den Bereich Verwaltung der vielen kommunalen Kitas weiter zu professionalisieren. Das Ziel könnte sein, dass die gemeindeeigenen Kitas sich in einer, nennen wir es „kommunale Kita GmbH“, zusammenschließen und zentral verwaltet werden. Auf Stadt- oder Gemeindeebene, in interkommunaler Zusammenarbeit zwischen mehreren Kommunen oder auch landkreisweit. Das würde Einsparungsmöglichkeiten und auch viele Synergieeffekte bieten. Nur ein praktisches Beispiel aus Elternsicht: eine einheitliche Kita-Platz-Warteliste. Eltern sähen sich nicht mehr versucht/gezwungen ihre Kinder in mehreren Kitas gleichzeitig anzumelden, um sicher einen Platz zu ergattern.