Debatte im Landtag „Wir öffnen die Büchse der Pandora“ – Saar-CDU warnt von Cannabis-Legalisierung

Voraussichtlich ab April 2024 soll Cannabis in Deutschland legalisiert werden. So der Plan der Bundesregierung. Ein Plan der in konservativen Kreisen auf wenig Gegenliebe stößt. So auch bei der CDU-Fraktion im Saar-Landtag. Diese hat in der Landtagssitzung am Mittwoch eine Debatte über Cannabis vom Zaun gebrochen und SPD und Landesregierung in einem Antrag aufgefordert, die Legalisierungspläne der Ampel-Koalition zu stoppen.