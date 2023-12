Hochkarätige Experten diskutieren Klimagerechtigkeit in Saarbrücken „Nur die Demokratie ist in der Lage, das Klima ausreichend zu schützen“

Wälder brennen, Wasser ist sanktioniert, Duschen darf man nur noch alle vier Tage, immer wieder fällt der Strom aus und die Klimaanlage kommt gegen die Hitzewelle einfach nicht mehr an. Mit einem solchen Klimawandel-Horrorszenario für Deutschland in den nächsten 30 Jahren und der Frage, was dagegen zu tun sei, macht derzeit der in Berlin für den „Spiegel“ arbeitende Journalist, Politikwissenschaftler und Buchautor Jonas Schaible Furore. Als Hauptredner sollte er am Mittwoch bei einem Dialogabend zu Klimakrise, Transformation und Demokratie im Saarbrücker VHS-Zentrum am Schloss sprechen, war aber in letzter Minute nur live auf einer Fernseh- und Videowand zugeschaltet.