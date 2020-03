Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Grenze zu Frankreich ab Montagfrüh dicht

Die deutsch-französische Grenze wird geschlossen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ausnahmen soll es nur für bestimmte Berufsgruppen geben. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und mehrere seiner Amtskollegen waren an der Entscheidung der Bundesregierung beteiligt.

Zur Eindämmung der Corona-Epidemie schließt Deutschland ab Montagfrüh seine Grenze zu Frankreich. Ausnahmen soll es nach Informationen der Saarbrücker Zeitung lediglich für Beschäftigte „kritischer Infrastrukturen“ wie Kliniken, Lebensmittelhersteller und Transportunternehmen geben. Sie benötigen einen Passierschein, um die Grenze passieren zu können. Auch die Grenzen zu Österreich und der Schweiz werden geschlossen. Die Regelung gilt ab Montag, 8 Uhr.

Darauf verständigte sich die Bundesregierung am Sonntag mit den Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU, Saarland), Malu Dreyer (SPD, Rheinland-Pfalz), Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) und Markus Söder (CSU, Bayern). Der Entscheidung zur Grenzschließung vorangegangen waren nach Informationen der Saarbrücker Zeitung Telefonate von Hans mit seinen Amtskollegen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die an das Saarland grenzende französische Region Grand Est gilt seit Mittwoch als Risikogebiet. Am Donnerstag hatte die Bundespolizei mit Grenzkontrollen an der Goldenen Bremm in Saarbrücken begonnen, allerdings blieb die Grenze offen. Seitdem in Frankreich das öffentliche Leben massiv eingeschränkt wird, fürchten Experten im Saarland, dass sich der Besuch von Gaststätten und Discos nach Deutschland verlagern und die hier ergriffenen Maßnahmen konterkarieren könnte.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte am Sonntagmittag nachdrücklich die Schließung der Grenze zu Frankreich gefordert. An erster Stelle stehe der Schutz der Bevölkerung vor einer Infektion, teilte Strobl mit. „Die Verbreitung des Virus muss so gut es geht verlangsamt werden. Dazu ist entscheidend wichtig, auch die grenzüberschreitende Ausbreitung bestmöglich zu unterbinden – insbesondere aus Hochrisikogebieten im Ausland.“