Treffen führender Naturschutzorganisationen und Experten Deutscher Naturschutztag – „Saarbrücker Erklärung“ fordert radikalen Kurswechsel im Naturschutz

Saarbrücken · Beim Deutschen Naturschutztag in Saarbrücken fordern Experten und Organisationen in einer „Saarbrücker Erklärung“ mehr Einsatz für den Naturschutz. Sie warnen vor einem besorgniserregenden Zustand der Natur in Deutschland und Europa.

25.09.2024 , 16:33 Uhr

Der Erhalt und Wiederherstellung von Naturräumen wie die Vernässung trockengelegter Moore (Foto) ist ein wichtiges Thema beim Deutschen Naturschutztag in Saarbrücken. Foto: dpa/Ingo Wagner

Von Udo Lorenz