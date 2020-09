Saarbrücken : Ältere im Saarland von Armut besonders bedroht

Saarbrücken Niedrige Erwebsquote der Frauen und Arbeits-losigkeit haben Folgen. Auch bundesweit wird die Lage prekärer.

Die älteren Menschen im Saarland sind stärker von Armut bedroht als Senioren in allen anderen Bundesländern. 18,4 Prozent der über 64-Jährigen liegen mit ihrem Einkommen unterhalb der Schwelle, die Forscher als Grenze der Armutsgefährdung ziehen. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Verweis auf das Jahr 2019 berichtet. Bei einem Ein-Personen-Haushalt lag diese Grenze dann bei 1074 Euro im Monat. Auch in Rheinland-Pfalz (17,8 Prozent) war der Anteil überdurchschnittlich. Deutlich besser standen die Senioren in Ostdeutschland da, besonders in Brandenburg (12,5 Prozent). In ganz Deutschland betrug die Quote 15,7 Prozent, 4,7 Punkte mehr als 2005. In keiner anderen Gruppe sei das Armutsrisiko zuletzt so stark gestiegen, so Destatis. Im Saarland nahm es seit 2006 um 6,4 Punkte zu.