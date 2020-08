Mehr Hilfe für die sozial Schwachen gefordert : VdK fordert soziale Corona-Maßnahmen

Viele Saarländer lassen sich lieber zu Hause pflegen. Der VdK fordert Unterstützung für sie. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Saarbrücken Mehr als 30 Kernforderungen für ein krisenfesteres Saarland hat der Sozialverband VdK Saarland in einer „Zwischenbilanz zur Corona-Krise“ vorlegt.

der Sozialverband VdK Saarland hat eine Zwischenbilanz der Coronakrise im Land gezogen. Dabei lobt der VdK einige der bisherigen getroffenen Maßnahmen. Die Gesundheitsdienste der Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken hätten sehr gut gearbeitet. Trotz eines in den vergangenen Jahren „klein-gesparten“ Etats. Mit Unterstützung aus allen Verwaltungsteilen und aus Katastrophenschutz-Organisationen seien „die kommunalen Gesundheitsämter kurzfristig zu zentralen Krisenmanagern geworden,“ lobt der VdK. Der natürlich auch eine bessere Ausstattung der Gesundheitsdienst fordert. Personell wie finanziell

Ebenso habe sich das Home-Office bewährt. Die Produktivität sei dadurch nicht geringer geworden, die Arbeitszufriedenheit sei gestiegen und die Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit, Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen sei erleichtert worden. Armin Lang, der Landesvorsitzende des VdK meint daher: „Das Arbeiten von Zuhause sollte deshalb zukünftig keine Ausnahme, sondern geregelte Wirklichkeit werden.“

Natürlich hat dem VdK nicht alles gefallen, was in der Krise entschieden wurde. Sie habe wie ein „Brennglas“ die Schwächen des Sozialsystems gezeigt. Daher stellt er einen 13-seitigen Katalog mit 30 Kern-Forderungen auf, die die politischen Entscheider im Land bei der Pandemiebekämpfung künftig berücksichtigen sollten. Zum Beispiel: Keine Schließung von Pflege- und Behinderteneinrichtungen ohne alternative Begegnungsmöglichkeiten, regelmäßige Tests bei besonders gefährdeten Personen. Auch fordert er, die „vielen Millionen“ (125 Millionen Euro Anm. d. Red.), die jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für Klinikinvestitionen vorgesehen sind, „nicht zur Befriedigung vieler Wünsche zu verplempern.“ Mit dem Geld solle gezielt die Regierung die Intensivmedizin ausbauen und die gesundheitliche Versorgung in der Fläche optimieren. Das sieht Magnus Jung, stellvertretender SPD und Chef des Gesundheits-Ausschusses, ähnlich: „Corona hat erneut deutlich gemacht, dass ein auf Kante genähtes Gesundheitssystem nicht krisenfest sein kann. Dabei ist besonders deutlich geworden, wie wichtig ein ,atmendes System‘ ist, bei dem etwa die nötigen Intensivkapazitäten im Krisenfall kurzfristig aufgestockt werden können. Hier können wir aus der Krise lernen – allem voran durch eine echte und glaubwürdige Stärkung der Pflege“, sagt Jung.

Die Corona-Krise habe - so der VdK- deutlich gezeigt, dass sich schwerkranke Menschen vermehrt zu Hause versorgen und pflegen lassen. Insgesamt seien das mehr als in allen Kliniken und Pflegeheimen zusammen. Der VdK sieht es daher als sinnvoll an, „diese Wohnungen zu barrierefreien Gesundheitsstandorten mit technischen Hilfen und digitaler Anbindung zu den Alltags- und Gesundheitsversorgern in der Region weiterzuentwickeln.“ Das erfordere ein intelligentes, längerfristig angelegtes Investitionsprogramm in Millionenhöhe. „Es ist richtig, dass der Pflege in den eigenen vier Wänden auch von der Politik noch mehr Beachtung verdient hat“, bestätigt Jung. Hier sei gerade im ambulanten Bereich im Saarland in manchen Regionen schon jetzt ein Versorgungsdefizit zu beobachten. Deshalb sei es umso wichtiger, „dass das Gesundheitsministerium von Monika Bachmann (CDU) hier wieder stärker in die Planung einsteigt. Auch baulich kann viel getan werden, um möglichst vielen Saarländerinnen und Saarländer bei eigenem Wunsch ein möglichst langes Leben im eigenen vertrauten Umfeld zu ermöglichen. Dafür muss die im Koalitionsvertrag vereinbarte Wohnberatung im zweiten Halbjahr umgesetzt werden“, sagt Jung.

Auch müssten laut VdK Pflege- und Behindertenheime durchgängig digital angebunden sein. „Damit die Bewohner in Krisenzeiten auch im Netz Kontakte zu Angehörigen oder Therapeuten aufrechterhalten können“, wie der VdK schreibt. Wichtig sei auch eine Offensive in der sozialen Wohnraumförderung. Der VDK fordert daher den „Bau familiengerechter Sozialwohnungen, in denen die Kinder auch Raum für störungsfreies Lernen haben können“. Das sieht auch Jung so, der würde sich „wünschen, dass Innenminister Klaus Bouillon (CDU) dem sozialen Wohnungsbau mehr Bedeutung in seinem Ressort zumessen würde. Gerade in der Stadt Saarbrücken ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Familien stark gestiegen“, weiß Jung.