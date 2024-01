Israels Botschafter zu Gast in Saarbrücken „Wir können eine Pause machen, wir können aber nicht den Krieg beenden“

Ron Prosor ist 65 Jahre alt – und wirkt schon von Berufswegen her sehr freundlich. Er ist seit mehr als drei Jahrzehnten Diplomat, war und ist in der ganzen Welt für den Staat Israel unterwegs. Bis er ab 2016 einen Diplomatie-Lehrstuhl in Israel gründet und leitet. Bis ihn sein Land 2022 noch mal braucht. Als Botschafter in Deutschland. Am Mittwoch war er nun zu Gast in der Saarbrücker Staatskanzlei. Antrittsbesuch bei Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) im „kleinen, aber feinen Saarland“, wie er ganz diplomatisch im anschließenden Pressegespräch erklärt.