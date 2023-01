Regionaler Leitartikel: Kommunaler Finanzausgleich im Saarland : Der gordische Knoten des Innenministers

Saarbrücken Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs wird eine der wichtigsten Aufgaben der Landesregierung in dieser Legislatur. Keine leichte Aufgabe meint SZ-Reporter Florian Rech.

Nur noch ein Drittel der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden können im Saarland für Projekte direkt vor Ort verwendet werden. Zwei Drittel der Einnahmen fließen direkt über die Kreisumlage zur Finanzierung der Landkreise und des RGV ab. Für die Kommunen bedeutet das: noch mehr Sparen, weniger Investieren in Straßen, Sportanlagen und Gebäude. Für freiwillige Aufgaben wie Spielplätze oder Kultur bleibt noch weniger Geld. Kommunale Selbstverwaltung im Saarland ist schon lange permanente Mangelverwaltung geworden. Die Lebensqualität in unseren Dörfern und Städten leidet darunter. Doch die Kreise sind auf die Umlagen angewiesen und die von ihnen erbrachten Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls unverzichtbar. Zusammen fordert die klamme kommunale Ebene folglich mehr Geld vom Land. Geld, dass auch unser armes Bundesland nicht hat. Zumindest nicht, ohne sich selbst noch weiter zu verschulden. Entlastungsstrategien wie der Saarlandfonds haben das Problem der Kommunalfinanzen ganz offensichtlich nicht nachhaltig gelöst.

Der letzte Versuch, das 40 Jahre alte saarländische Finanzausgleichsmodell neu zu regeln, war 2021 auch an den unterschiedlichen Interessen der Kommunen gescheitert. Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ist nun die Herkulesaufgabe von Innenminister Reinhold Jost, der das Problem in seinem ersten Jahr als Minister angegangen ist und zusammen mit den Kommunen eine Lösung sucht. Der gordische Knoten kommunaler Finanzausgleich liegt ungelöst vor dem Minister. Wird er ihn mühsam entwirren und versuchen, alle Interessen der 52 Kommunen unter einen Hut zu bringen? Oder mit scharfem Schwer durchschlagen und dabei wohl einige Kommunen vor den Kopf stoßen? Und das alles vor dem Hintergrund der näher rückenden Kommunalwahlen in 2024. Eine Aufgabe, um die Jost nicht zu beneiden ist.