Regionaler Leitartikel Der Flughafen Saarbrücken wäre verzichtbar – unter einer Bedingung

Saarbrücken, Hahn, Metz-Nancy-Lorraine, Lüttich und Luxemburg – an Flughäfen in der Großregion mangelt es wahrlich nicht. Zieht man den Radius noch etwas größer, kommen noch Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden, Stuttgart und Köln/Bonn hinzu. Das ist ökonomischer und umweltpolitischer Unsinn. Würde man die Verkehrsinfrastruktur in der Großregion von Grund auf neu planen, dann würde man einen einzigen großen Flughafen vorsehen: Luxemburg.