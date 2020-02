Zoff in großer Koalition wegen „Fall Maaß“ : SPD rügt Bouillon und ruft Innenausschuss an

SPD rügt Bouillon und ruft Innenausschuss an

Zoff in großer Koalition wegen „Fall Maaß“

Saarbrücken Die Saar-SPD vermutet, dass Innenminister Klaus Bouillon (CDU) den Polizeigewerkschafter David Maaß einschüchtern will. Sie hält die Einschätzung, dass Maaß mit seinem AfD-kritischen Beitrag gegen das Gesetz verstoßen hat, für falsch. Die CDU verteidigt den Innenminister.

Der Umgang des saarländischen Innenministers Klaus Bouillon (CDU) mit dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) David Maaß sorgt für heftigen Streit in der großen Koalition des Saarlandes.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Petra Berg, kündigte an, das Verhalten des Ministers in der Sache auf die Tagesordnung des Innenausschusses des Landtags zu setzen. Sie warf die Frage auf, ob ein kritischer Gewerkschafter eingeschüchtert werden solle.

Das Saar-Innenministerium war am Freitag nach einer rechtlichen Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass Maaß mit seinem AfD-kritischen Facebook-Beitrag gegen geltendes Recht verstoßen habe. Ein Disziplinarverfahren gegen Maaß wurde nicht eingeleitet, Maaß soll aber zu einem „Sensibilisierungsgespräch“ eingeladen werden. Das saarländische Beamtengesetz schreibt vor, dass Polizeivollzugsbeamte sich „in der Öffentlichkeit in Dienstkleidung nicht politisch betätigen“ dürfen. Gegen diese Vorschrift hat Maaß nach Ansicht des Innenministeriums verstoßen.

Maaß hatte auf Facebook die AfD vor einer Woche als „eine der geistigen Brandstifterinnen des Rechtsextremismus“ und als „Schande für Deutschland“ bezeichnet. Dazu hatte er ein Foto gestellt, das den GdP-Chef und Kommissar in seiner Polizei-Uniform zeigt. Die AfD-Fraktion im Landtag forderte daraufhin dienst­rechtliche Konsequenzen (wir berichteten mehrfach).

SPD-Frau Berg kritisierte am Samstag (29.) insbesondere die „öffentliche Verhandlung“ möglicher disziplinarrechtlicher Schritte gegenüber Maaß durch den Innenminister. Dadurch könnte Bouillon seine Fürsorgepflicht gegenüber Maaß verletzt haben. „Der Innenminister hat als Dienstherr bei jeglichen Prüfungs- und Verfahrensschritten im Hinblick auf die mögliche Einleitung disziplinarrechtlicher Maßnahmen gegen einen Polizeibeamten Verschwiegenheit zu bewahren. Trotzdem wurden mögliche disziplinarrechtliche Schritte gegen Maaß in der Öffentlichkeit ausgetragen“, kritisierte Berg. Dies verstoße sowohl gegen das Grundgesetz als auch das Beamtenstatusgesetz.

Maaß berief sich dagegen auf die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit, die ihn als Gewerkschafter weitgehender schütze als einen normalen Beamten. Maaß sagte der SZ, er behalte sich rechtliche Schritte gegen die Entscheidung des Innenministeriums vor, von der er aus den Medien erfahren habe. Maaß ist der Meinung, dass das Grundgesetz ihm als Gewerkschafter in besonderer Weise schützt und er sich deshalb auch in Uniform politisch äußern darf.

Rückendeckung bekommt der Polizeibeamte auch durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB): „Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon muss bei dem von ihm eingeleiteten disziplinaren Vorermittlungsverfahren die gewerkschaftliche Meinungsfreiheit des GdP-Landesvorsitzenden schützen, sonst nichts!“, sagte DGB-Saar-Chef Eugen Roth, der auch für die SPD im Landtag sitzt. „Für mich ist Kritik unverständlich, wenn der hochrangige Gewerkschaftsfunktionär und Bürger in Uniform, David Maaß, für seinen mehr als berechtigten Weckruf angesichts von Gewalt und Hass gegen eine rechtswirksam zumindest in Teilen als faschistisch eingestufte AfD glasklar und öffentlich Position bezieht“, so Roth. Der Innenminister setze ein „falsches Zeichen“. Die Grundrechte des Gewerkschafters und Beamten David Maaß seien durch das Grundgesetz garantiert. „Eine öffentliche Belobigung anstatt eines eventuellen Rüffels ist bei David Maaß angesagt!“, sagte Roth abschließend.