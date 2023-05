Georg Breitner wechselt nach Trier Darum verlässt der Landesdenkmalpfleger das Saarland

Viereinhalb Jahre sind eine arg knappe Zeit, um ein Amt zu prägen und sich einen Namen zu machen. Karrieresprünge erfolgen deshalb in der Regel später. Bei Georg Breitner (54) nicht. Wie dieser Tage bekannt wurde, hat sich der Landesdenkmalpfleger und Landesarchäologe des Saarlandes dazu entschlossen, das Saarland zu verlassen (die SZ berichtete). Er wechselt in der Leitungsposition zum Amt für kirchliche Denkmalpflege im Bischöflichen Generalvikariat in Trier. Dort ist er unter anderem für die Schwergewichte der deutschen Gotik Trierer Dom und Liebfrauenkirche zuständig. Trotzdem stellt sich die Frage: Warum der schnelle Abschied? Gab es Unzufriedenheit mit den Arbeitsverhältnissen oder der finanziellen Ausstattung seines Amtes? Stress mit dem Dienstherren, dem Kultusministerium?