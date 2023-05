Langjährige Chefin geht in Pension Europa-Abteilung der Staatskanzlei bekommt neuen Leiter – auch strukturelle Änderung beschlossen

Die SPD-Landesregierung will ihre Europapolitik personell und strukturell neu justieren. Neuer Leiter der Europa-Abteilung in der Staatskanzlei wird der Politikwissenschaftler Deniz Alkan. Der Sozialdemokrat und gebürtige Saarbrücker, der seinen Doktortitel mit einer europawissenschaftlichen Arbeit erwarb, ist seit 2017 Leiter der Abteilung Europäische und internationale Zusammenarbeit in der Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz. Zuvor leitete er in der NRW-Staatskanzlei das Referat für EU-Grundsatzfragen.