Fridays for Future : Demonstration gegen zu spätes Kohle-Aus

Aktivisten von „Fridays for Future“-Saarland haben am Freitag in Saarbrücken gegen einen viel zu späten Kohleausstieg demonstriert. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Mann mit einer Peter-Altmeier-Maske, ein Energielobbyist und eine SPD-Umweltministerin – diese drei haben am Freitag den Kohlekompromiss durchgespielt, es floss Geld, es gab Schecks und am Ende wurden die Klimaziele gleich an Ort und Stelle beerdigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Das Schauspiel vor der Europagalerie in der Saarbrücker Reichsstraße führten Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“-Saarland auf, da sie das Pariser Klimaschutzabkommen verraten sehen.