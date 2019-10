Aktion der Saar-Armutskonferenz : Demonstration für die Würde der Ärmsten

Nicht wenige Menschen müssen ihre Rente mit dem Sammeln von Pfandflaschen aufbessern. Daran erinnerte Wolfgang Edlinger (links) von der Saarländischen Armutskonferenz am Donnerstag in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Saarländische Armutskonferenz hat anlässlich des Weltarmutstags am Donnerstag in der Saarbrücker Bahnhofstraße an die sich weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich erinnert.

Teilnehmer stellten diese Lücke bei einer Demo dar, bei der die Aktivisten einen Einkaufswagen mit Pfandflaschen und einen Stapel mit Goldbarren umkreisten.