Demonstration in Saarbrücken : Abtreibungs-Protest in Saarbrücken

Saarbrücken An diesem Samstag prallen in Saarbrücken zwei Welten aufeinander: Zum einen demonstriert die Bewegung „My Body, my choice“ für das Recht auf Selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Parrallel gehen Abtreibungsgegner der Priesterbruderschaft St. Pius X gegen Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße.