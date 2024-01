Proteste gegen AfD-Pläne Große Demo in Saarbrücken: Jetzt schlägt die Stunde der Demokraten

Es ist die Stunde der Demokraten im Saarland. Erstmals seit den Bunt statt braun-Demos gegen die NPD/Saargida ist mit 5000 Menschen eine sehr große Zahl für die Menschlichkeit und gegen die rechtsradikale AfD auf die Straße gegangen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, was Rechtsextremisten planen: Sie wollen Millionen Menschen aus Deutschland deportieren, wenn sie an die Macht kommen. AfD-Vertreter billigen diese Pläne und sprechen von „Remigration“. Auch die AfD-Spitze im Saarland hat offenbar daran nichts auszusetzen.