Coronavirus : Debatte im Saarland um kürzere Quarantäne

Ein Arzt hält in einer Hausarztpraxis einen Tupfer mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken/Homburg SPD und Linke halten eine Verkürzung bei Corona-Verdachtsfällen für sinnvoll. Die CDU will an der Isolationszeit von Erkrankten nicht rütteln.

Die Homburger Virologie-Professorin Sigrun Smola kann sich unter gewissen Umständen eine Verkürzung der Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen vorstellen. Auch eine kürzere Isolationszeit für mit dem Virus Infizierte sei denkbar, sagte die Direktorin des Instituts für Virologie am Homburger Universitätsklinikum. „Vernünftig ist, eine Isolation so lange anzuordnen, bis eine Person nicht mehr infektiös ist. Dies kann individuell sehr unterschiedlich sein“, betonte Smola. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe die Empfehlung für die Isolationszeit von 14 Tagen auf zehn Tage gesenkt. Sollte es sich wissenschaftlich erhärten, so Smola, dass der überaus größte Teil der Infizierten fünf Tage nach Symptombeginn nicht mehr infektiös ist, mache es Sinn, die Isolierungszeit weiter zu verkürzen.