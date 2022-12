Debatte im Landtag : Unklarheiten bei „Grünem Stahl“ und Ford: Saar-CDU kritisiert SPD-Landesregierung

Saarbrücken Im Landtag debattierten die Saar-Parteien am Freitag über das Thema Wirtschaft. Kritik übte die CDU dabei unter anderem am Vorgehen der Landesregierung in Sachen Ford. Auch für den Mittelstand tue die SPD zu wenig.

Am zweiten Tag der Haushaltsdebatte des saarländischen Landtags hat die CDU-Opposition die ungeklärte Finanzierung des Großprojekts „Grüner Stahl“ – die für 3,5 Milliarden geplante Transformation von Saarstahl und Dillinger Hütte zur Herstellung klimaschonenderen Stahls – der SPD-Landesregierung kritisiert. Da aus Berlin bislang keine klaren Finanzierungszusagen gekommen seien, zeige sich, „dass der Einfluss der SPD-Landesregierung in Berlin gering ist“, monierte Marc Speicher (CDU).

„Fehlanzeige“ herrsche auch in Sachen ungeklärte Weiternutzung des Saarlouiser Ford-Geländes, so die CDU-Opposition. Speicher warf der Landesregierung überdies vor, für den Mittelstand an im Saarland zu wenig zu tun. Der Notruf der Handwerker- und Bäckerei-Innung zeige, dass diese nun „die Zeche für fehlende Programme des Landes“ zahlen müssten.

Saarland: SPD verteidigt Wirtschaftspolitik

Für die SPD verteidigte Timo Ahr die Wirtschaftspolitik des Landes. Der Haushalt zeige, dass die Landesregierung eine „aktive Ansiedlungspolitik“ betreibe, Investitionen in Zukunftsindustrie tätige und den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Land forciere.