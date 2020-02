Corona-Seuche : Das Saarland wappnet sich gegen das Virus

Saarbrücken Das Bundesland ist von Corona-Fällen bislang noch verschont geblieben. Dennoch kommen die Einschläge näher. Das Land richtete deshalb einen Krisenstab ein.

(SZ/dpa) Das neuartige Coronavirus breitet sich aus in Mitteleuropa – und die Einschläge rücken immer näher heran ans Saarland. Am Mittwoch wurde der erste Corona-Fall in Rheinland-Pfalz festgestellt. Es handele sich um einen 41-jährigen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr mit. Am Donnerstag folgte dann die nächste Infektion im Nachbarland: Bei einem Patienten im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern wurde ebenfalls das Coronavirus festgestellt, wie die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichten­thäler (SPD) mitteilte. Der Mann, Jahrgang 1988, sei mit Symptomen selbst in das Klinikum gekommen. Er sei bis vor kurzem im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer „symptomatisch auffälligen Person“ gehabt, sagte die Ministerin.