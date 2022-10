Kommentar : Fahrbahnmarkierungen alleine reichen nicht aus

Zu recht fordern Kinder immer wieder bessere Fahrradwege. Im Saarland hinkt man hier besonders hinterher. Foto: dpa Foto: Kidical Mass Aktionsbündnis/Amrei Kemming

Saarbrücken Im Saarland muss sich in Sachen Radverkehrspolitik vieles ändern, wenn man hier nicht bundesweit ewig Schlusslicht bleiben will. Kein Wunder, dass Kinder und Senioren sich auf vielen Radwegen hierzulande nicht sicher fühlen. Die Radwege sind viel zu eng und enden oft unvermittelt. Das aber sind längst nicht die einzigen Radfahrerprobleme in diesem Autoland.

Von Christoph Schreiner

Das Gute vorweg: Das touristische Radwegenetz im Saarland ist, sagt selbst der ADFC, recht passabel. Das sogenannte Alltagsradnetz hingegen ist – Saarbrücken mit einem zugedrückten Auge mal ausgenommen – fast überall völlig unzureichend, ja vielerorts ist es nicht einmal vorhanden. In vielen Gemeinden bietet sich dasselbe Bild: Während es zwischen Ortschaften im Idealfall Radwege gibt, enden sie meist abrupt am Ortseingang.

Dieses Stückwerk – Radwege, die an der nächsten Kreuzung oder Spurverengung plötzlich aufhören – ist hierzulande der Normalfall. Dieser Flickenteppich muss endlich ein Ende haben. Fehlendes Geld zieht nur bedingt als politische Ausrede. Dazu gibt es zu viele Stellen, an denen sich ohne große bauliche Eingriffe zumindest Schutzstreifen für Radler realisieren ließen.

Ein bisschen rote Farbe auf den Asphalt zu pinseln aber ist insbesondere für Kinder und Senioren verständlicherweise oft nicht genug, um ihnen als Radfahrer, E-Biker (oder auch E-Roller-Nutzer) ein sicheres Gefühl zu geben. Um zu verhindern, dass sie als Radnutzer vertrieben werden, ist im Autoland Saar ein Paradigmenwechsel nötig. Müsste der Radverkehr zumindest bei allen innerörtlichen Verkehrsprojekten – insbesondere rund um Schulen! – Priorität genießen. Fairerweise muss man sagen, dass die Kommunen dafür tiefer in die Tasche greifen müssten. Sicherheit kostet nun mal.