Folgen der Europawahl : Saarland bangt um Einfluss in Brüssel

Saarland bangt um Einfluss in Brüssel

Saarbrücken Erstmals seit der Direktwahl des EU-Parlaments stellt das Saarland keinen Abgeordneten. Die Saar-Parteien halten dies für problematisch.

Das Saarland ist nach der Europawahl künftig – zumindest vorläufig – mit keinem Abgeordneten mehr im Europaparlament vertreten. Seit es 1979 erstmals direkt von den Bürgern gewählt wurde, hatte das Saarland immer mindestens einen Abgeordneten gestellt. Alle saarländischen Parteien bewerteten die Situation gestern in der Landespresskonferenz als problematisch bis schädlich. Sie fürchten um einen Verlust des Einflusses in Brüssel. „Das ist ein Problem für das Land“, sagte Grünen-Landeschef Markus Tressel. CDU-Fraktionschef Alexander Funk hält eine Stärkung der saarländischen Vertretung in Brüssel für eine Möglichkeit, den Verlust zumindest teilweise zu kompensieren.