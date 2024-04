Ministerium nennt Details Komplikationen, Impfstoffe – das ist bisher über Corona-Impfschäden im Saarland bekannt

Das Gesundheitsministerium hat weitere Details zu den bisher im Saarland anerkannten Corona-Impfschäden bekannt gegeben – auch zur Art der schweren Komplikationen und den in diesen Fällen verwendeten Impfstoffen. Wie die SZ bereits am Mittwoch berichtet hatte, sind beim Landesamt für Soziales bisher 202 Anträge auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens eingegangen. 138 dieser Anträge wurden abschlägig beschieden, die restlichen sind noch in Bearbeitung.