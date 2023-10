Feier 2025 in Saarbrücken Das bundesweit teuerste Einheitsfest? So viel Geld will das Saarland für den Tag der Deutschen Einheit ausgeben

Für die Feierlichkeiten rund um den deutschen Nationalfeiertag im Jahr 2025 in Saarbrücken plant die saarländische Landesregierung mit Ausgaben in Höhe von 7,7 Millionen Euro. Diese Summe ist bisher im Haushaltsplan für 2023 und in den Haushaltsentwürfen für 2024 und 2025 eingeplant. Würde diese Summe vollständig ausgeschöpft, könnte die saarländische Einheitsfeier die bisher teuerste bundesweit werden. Bisheriger Spitzenreiter in Sachen Budget für das Fest zum Nationalfeiertag ist die Hansestadt Hamburg. Das Budget umfasste 2023 nach Angaben des dortigen Senats sieben Millionen Euro. Die letzte Einheitsfeier im Saarland 2009 kostete rund 1,5 Millionen Euro.