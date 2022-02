Schamanisches Ritual eröffnet Corona-Protest : „Die Freiheit hat Antikörper gebildet“

Der Demonstrationszug führte wie in den vergangenen Wochen vom Saarbrücker Landwehrplatz über die Straße Am Stadtgraben und die Wilhelm-Heinrich-Brücke zur Congresshalle. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Trotz garstigen Wetters versammelten sich 2200 Menschen am Sonntag, um gegen die Corona-Auflagen zu protestieren. Auch Marion Ritz-Valentin, eine frühere Initiatorin der Demos, war mit einem ungewöhnlichen Beitrag dabei.

Auch in Saarbrücken existieren zwei Glaubens-Welten, mit denen sich jeder „neutrale“ Bürger seit geraumer Zeit jeden Sonntag konfrontieren kann. Die eine Überzeugung - nämlich dass die IMpfungen ein von Wirtschaftskonzernen aus Profitgier gestartetes Mega-Menschen-Experiment mit schlimmsten Gesundheitsfolgen ist - vertreten Tausende im Saarland. Rund 2200 davon kamen trotz ungemütlicher Wetterverhältnisse wieder auf den Landwehrplatz in Saarbrücken, zur Corona-Demo „Wir sagen nein zur Impfpflicht - Schluss mit der Spaltung unserer Gesellschaft“; angemeldet wurde sie nach SZ-Informationen wieder von Saskia Balint Varga.

Die Vertreter der anderen Glaubens-Welt stehen rund 300 Meter entfernt am Gustav-Regler-Platz und sind sich sicher, dass der Corona-Impfpflicht-Protest durch und durch antisemitisch ist, weil er auf Verschwörungstheorien basiert. Das sind die Anhänger der Satire-„Partei“, die für eine „Bierpreisbremse“ plädiert, aber bundesweit entschieden ernsthaft gegen die rechtsradikale Instrumentalisierung der Corona-Proteste auftritt, unter dem Motto „Spazis raus, mit Nazis spaziert man nicht“. Auch Mario, Luman und Sven haben viele Argumente und Infos zu den Protestlern parat, etwa zur „Querfront“ innerhalb der Querdenker, die mit „Nazis raus!“-Parolen mitmarschieren, aber eben doch gefährlich seien. Auf dem Plakat ihrer „Partei“ steht „Nazis töten.“ Mit Punkt und nicht mit Ausrufezeichen, das ist ihnen wichtig. „Es ist kein Aufruf, es ist eine Tatsachenbehauptung“, meint Sven, der im Saarbrücker Stadtrat sitzt. Später wird die Gruppe noch das Plakat „Querdenker töten.“ hoch halten. Das ist fraglos ziemlich provokant. Rund 17 Mitstreiter finden sich laut Polizeiangaben am Sonntag bei der „Partei“ als Gegendemonstranten ein. Friedlich bleibt es trotzdem.

Auf dem Landwehrplatz, der zunächst mit nur wenigen hundert Menschen gefüllt ist, passiert zu Beginn Ungewöhnliches. Nachdem die französische Nationalhymne erklungen ist, wird laut getrommelt, und eine Frau schwenkt glühende Kräuter-Büschel. Auf einem Wagen postiert sich die Saarbrücker Kulturschaffende Marion Ritz-Valentin, sie wird ein schamanisches Ritual abhalten. Wie sie später der Saarbrücker Zeitung sagt, hat sie vor Monaten die ersten Corona-Demos angemeldet - „damit wir friedlicher miteinandner sind“. Nach Bedrohungen durch Antifa-Aktivisten sei sie dann aber aus der Organisation ausgestiegen. Auch ist sie nach eigenem Bekunden zwei Mal geimpft.

Zur sonntäglichen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung versammelten sich laut Polizeiangaben rund 2200 Teilnehmer In Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Doch zu einem Auftritt als Schamanin war sie bereit, zu einem „Energieruf“. In Kanada, sagt Ritz-Valnetin, hätten bei den Trucker-Protesten gegen Corona ebenfalls Rituale indiginer Völker eine Rolle gespielt. Ritz-Valentin beschwört auf dem Landwehrplatz die Kräfte des Nordens (Vernunft, Unterscheidungskraft), des Ostens (frischer Wind), des Südens (Liebe) und vor allem des Westens (Gemeinschaft, Familie, Heilung). Ihre Anhänger bekräftigen mit „Aho! Aho!“- nur wenige Protestler in der Menge schließen sich chorisch an. Ablehnend reagiert niemand. Im Umfeld hatten auch Tierschützer ihre Plakate aufgestellt, eine Aufschrift verkündete „Freiheit geht nur vegan“.

Dann setzte sich der Zug durch die Innenstadt in Bewegung, an der Congresshalle fand ggegen 16.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Auf den Fahnen und Schildern im Zug waren die bekannten Parolen zu lesen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richteten wie auch gegen die Berichterstattung in den Medien: „Die Freiheit hat Antikörper gebildet“, hieß oder „ARD und ZDF wir schalten euch ab“.

Corna-Demo am Sonntag in saarbrücken. Der Zug endete an der Congresshalle. Foto: BeckerBredel