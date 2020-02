Saarbrücken Im Saarland können laut Gesundheitsministerium alle Krankenhäuser einen Coronavirus-Patienten abschirmen und behandeln.

In der Region ist bisher kein Coronavirus-Fall bekannt geworden. Solange ein Verdacht auf eine Infektion besteht, bringen Kliniken einen Patienten in einem Einzelzimmer unter.

Was aber, wenn ein Mensch nachweislich an Covid-19 erkrankt ist? Jedes Krankenhaus im Saarland sei in der Lage, entsprechende Patienten zu isolieren und zu versorgen, erklärt Michael Klein, der Sprecher des saarländischen Gesundheitsministeriums.