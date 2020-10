Harte Einschränkungen auch im Dezember? : Hans hält längeren Lockdown für möglich

Saarbrücken Der Ministerpräsident zweifelt, ob die Corona-Verbote schon reichen. Saar-Wissenschaftler geben ihm Recht.

Die Saarländer müssen auch nach dem vierwöchigen Corona-Teil-Lockdown, der am Montag beginnt, mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Es werde im Dezember nicht sofort wieder eine Phase der großen Lockerungen geben, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag vor Journalisten in Saarbrücken. Die Lage sei so ernst wie nie zuvor in dieser Pandemie. Bereits zuvor hatte er in einem Interview mit RTL/ntv klargestellt, dass auch eine Verlängerung des Lockdowns möglich sei, wenn sich die Infektionszahlen nicht deutlich verringerten.