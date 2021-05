Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenzen im Saarland sinken deutlich

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 50 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenzen der Landkreise sind aktuell weiter im Sinkflug. Auch deutschlandweit wurde heute eine wichtige Marke untertroffen.

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 62,4 - am Vortag hatte sie noch bei 75,3 gelegen. Mit Merzig-Wadern (38,7) und Neunkirchen (32,7) liegen weiterhin zwei Landkreise unter einer Inzidenz von 50. Am stärksten sinken die Inzidenzen im Regionalverband Saarbrücken (74,8) und in Saarlouis (70). Beide hatten am Dienstag noch über 90 gelegen. Saarlouis liegt damit seit Sonntag unter einer Inzidenz von 100. Fünf Werktage am Stück sind nötig, damit auch der letzte Landkreis im Saarland zum Saarland-Modell zurückkehren kann. Mit 78,2 weist aktuell der Landkreis St. Wendel die höchste Inzidenz im Saarland auf.