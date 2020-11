Über 10 000 Infektionen seit März : Saarland meldet an einem Tag elf Corona-Tote

Saarbrücken Das Saarland reißt die 10 000-Marke bei Corona-Fällen. Die Zahl der Toten steigt. Aber die Neuinfektionen gehen ganz leicht zurück.

Das Saarland hat an einem Tag elf Corona-Tote zu beklagen. Das meldete am Freitag das Gesundheitsministerium. Die Toten-Zahl seit Pandemie-Beginn stieg auf 230. Am Freitag riss das Saarland auch die Schwelle von 10 000 Gesamtinfektionen. Bei 229 neuen positiven Tests am Freitag gibt es seit März 10 113 bestätigte Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen ging aber um rund zehn Prozent zurück. Die Dynamik der Infektionen habe sich abgeschwächt, bestätigte der Homburger Virologe Jürgen Rissland.