Aktuelle Corona-Zahlen fürs Saarland : Inzidenz steigt in einigen Landkreisen erheblich – Jetzt Saarlouis an der Spitze

Inzidenz steigt in einigen Landkreisen erheblich – Jetzt Saarlouis an der Spitze

Saarbrücken/Berlin Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Zahl derer, die sich binnen einer Woche mit dem Corona-Virus angesteckt haben, nur im Regionalverband Saarbrücken gesunken. Andere Landkreise erleben teils erhebliche Sprünge nach oben.

Corona-Inzidenz liegt bei 43,6

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 43,6, was einen weiteren Anstieg bedeutet – am Vortag hatte sie bei 42,9 gelegen. Aktuell weist der Landkreis Saarlouis mit 56,1 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt vom Regionalverband Saarbrücken, wo die Inzidenz bei 49,3 liegt. Damit tauschten die beiden Regionen ihre Plätze an der Tabellenspitze der meisten Neuinfektionen innerhalb sieben Tagen.