Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland jetzt unter 50

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 80 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz liegt saarlandweit erstmals seit Oktober wieder unter 50.

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 48,3 - am Vortag hatte sie noch bei 54 gelegen, vor zehn Tagen noch bei 86,3.

Noch am Dienstag hatten sowohl der Regionalverband als auch Saarlouis über 90 gelegen. Saarlouis liegt bereits seit Sonntag unter einer Inzidenz von 100 und muss diese Marke fünf Werktage in Folge unterschreiten, um wieder zum Saarland-Modell zurückkehren zu können. Durch Pfingsten gelten also weder der Sonntag noch der Montag - Saarlouis muss auch am Montag noch unter 100 liegen.