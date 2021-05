Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenzen im Saarland sinken weiter - auch Saarlouis deutlich unter 100

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen 63 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt derweil weiter saarlandweit.

Für den heutigen Donnerstag meldet das RKI 63 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 40 542 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Laut RKI sind seitdem 1003 Menschen an oder mit Corona verstorben. Aufgrund von Meldeverzögerungen können sich die Zahlen des RKI leicht von denen des saarländischen Gesundheitsministeriums unterscheiden. Die Zahlen des RKI sind allerdings ausschlaggebend für die Bundesnotbremse.

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 54 - am Vortag hatte sie noch bei 62,4 gelegen.

Mit Merzig-Wadern (32) und Neunkirchen (33,5) liegen weiterhin zwei Landkreise unter einer Inzidenz von 50. Die restlichen Landkreise weisen eine Inzidenz zwischen 58,2 und 66,7 auf. Im Regionalverband Saarbrücken (61,5) und im Kreis Saarlouis (58,2) sind die Inzidenzen weiter deutlich gesunken. Am Dienstag lagen beide Kreise noch über 90. Saarlouis liegt damit seit Sonntag unter einer Inzidenz von 100. Fünf Werktage am Stück sind nötig, damit auch der letzte Landkreis im Saarland zum Saarland-Modell zurückkehren kann.

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 6313 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.25 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 12 298 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 41 an (Vortag: 46,8; Vorwoche: 68). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet.