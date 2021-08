Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 20 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz liegt bei 22,5

Foto: dpa/Sri Loganathan

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 20 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet.

Für den heutigen Dienstag meldet das RKI 20 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 42 153 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Laut RKI sind damit insgesamt 1029 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben. Aufgrund von Meldeverzögerungen können sich die Zahlen des RKI leicht von denen des saarländischen Gesundheitsministeriums unterscheiden.

Inzidenz bei 22,5

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 22,5 – am Vortag hatte sie bei 21,9 gelegen. Aktuell weist der Regionalverband Saarbrücken mit 32,9 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Saarlouis mit 23,2. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel, dem einzigen Landkreis, der noch eine Inzidenz von unter zehn aufweist.

Zahlen für Deutschland

Die Corona-Inzidenz ist deutschlandweit erneut leicht angestiegen: Nach Angaben des RKI von Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,9. Am Vortag betrug der Wert 17,8, am Dienstag der Vorwoche 14,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1766 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.15 Uhr wieder. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1545 Neuansteckungen gelegen, in den Tagen danach war er jedoch deutlich über 2000, am Donnerstag sogar über 3000 gestiegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Bundesweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 19 Todesfälle in Verbindung mit einer Sars-CoV-2-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 38 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 773 875 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.