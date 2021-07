Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 38 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz steigt in allen Landkreisen

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 38 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Ein Landkreis weist mittlerweile wieder eine Inzidenz von über 30 auf.

Inzidenz bei 19,3

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 19,3 – am Vortag hatte sie bei 16,6 und am Montag dieser Woche noch bei neun gelegen. Aktuell weist der Kreis Merzig-Wadern mit 32 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt vom Regionalverband Saarbrücken mit 21,6. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel, dem einzigen Landkreis, der noch eine Inzidenz von unter zehn aufweist. Im Vergleich zu Donnerstag steigt die Inzidenz auf den Freiatg hin in jedem einzelnen Landkreis an.