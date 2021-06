Aktuelle Corona-Zahlen : RKI meldet 97 neue Fälle im Saarland – Inzidenz steigt auf 39,1

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 97 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz steigt weiter an.

Inzidenz steigt weiter an

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 39,8 – am Vortag hatte sie bei 35,1 gelegen. Die niedrigsten Inzidenzen weisen wie an den Vortagen die Landkreise Merzig-Wadern (18,4) und Neunkirchen (30,4) auf. Die höchste Inzidenz weist aktuell der Saarpfalz-Kreis mit 52,7 auf.

Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag Angaben von Mittwochmorgen zufolge bei 36,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag gesagt, Modellierungen ließen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings zunächst nicht gerechnet, so Wieler.